PM mata suspeito em assalto nos Jardins

Um PM reformado matou um suspeito que teria roubado um relógio e um celular na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 4, por volta das 21h40. De acordo com o Comando de Operações da Polícia Militar, o policial estava em seu carro quando o homem armado anunciou o roubo.

Após a vítima entregar os bens, o suspeito fugiu. O PM correu atrás do homem e deu voz de prisão. O acusado sacou uma arma, e o policial se defedeu com um disparo que o atingiu na região do tórax, segundo a polícia.

O Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu) foi ao local, mas constatou que o suspeito já tinha morrido. O caso foi registrado no 78º DP (Jardins).