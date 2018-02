PM mata suspeito de assaltar uma casa na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem suspeito de ter invadido e tentado roubar uma casa, na zona sul da capital paulista, foi morto após trocar tiros com policiais militares na noite desta quinta-feira, 9. De acordo com a corporação, outras três pessoas, que teriam participado do assalto, estão foragidas.

Por volta das 22h, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a uma residência na Rua José Antequera, na região do Campo Limpo. Quando chegaram ao local, quatro assaltantes ainda estavam na casa, afirma a PM.

Durante o confronto, um dos suspeitos acabou baleado e morreu no local. Com ele, a PM afirma ter encontrado um revólver calibre 38. Não há informações de policiais feridos. Segundo a corporação, os outros três conseguiram fugir.

O caso aconteceu na área do 47º Distrito Policial (Capão Redondo), mas as investigações serão conduzidas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).