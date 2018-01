PM mata o próprio filho para defender a família em Praia Grande

SANTOS - Um policial militar que trabalha na ronda escolar de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, matou o próprio filho com três tiros na madrugada desta segunda-feira, 23, para defender a família. De acordo com informações da delegacia sede do município, o PM já prestou depoimento e foi liberado.

Segundo a Polícia Civil, o jovem Vinícius Ferreira Lopes, de 20 anos, que tinha um histórico de comportamento violento e de uso de drogas, chegou em casa por volta de 2 horas, no Jardim Guilhermina, e passou a agredir a mãe e os irmãos mais novos, ameaçando todos com uma faca.

Para conter o filho, o pai sacou uma pistola, mas o rapaz tentou pegar a arma. Nesse momento, o PM atirou três vezes contra Vinícius, que morreu na hora.

Na sequência, o PM, que tem 48 anos, foi até a orla da cidade e tentou se matar, mas a arma falhou. Ele chamou uma viatura da PM e foi à delegacia, onde se apresentou e confessou ter matado o próprio filho.

Segundo o delegado Bruno Lázaro, responsável pelo caso, conforme a lei, houve um crime, mas em um primeiro momento a ação não foi considerada criminosa, pela existência do ato excludente de legítima defesa, cometido em momento de desespero. Um inquérito será instaurado.