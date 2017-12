PM mata com tiro na cabeça criança de 10 anos suspeita de furto

SÃO PAULO - Um garoto de 10 anos suspeito de furtar um carro foi morto por policiais militares durante confronto na noite desta quinta-feira, 2, na Vila Andrade, na zona sul da capital paulista. Outro menino, de 11 anos, que o acompanhava no veículo, foi apreendido. Após prestar depoimento ao lado da mãe, ele foi liberado.

De acordo com a PM, policiais faziam patrulhamento por volta das 19h15 na altura do número 835 da Rua José Ramon Urtiza quando viram um carro furtado na região. O motorista teria fugido da abordagem, e os PMs iniciaram perseguição, que só terminou após o veículo colidir em um ônibus e um caminhão.

Acompanhado da mãe, o menino afirmou à Polícia Civil que estava em casa quando foi procurado pelo amigo de 10 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto mais novo disse ao mais velho que tinha uma arma e o convidou para roubar um prédio.

O menino disse aos policiais que não queria acompanhar o amigo, mas que foi ameaçado e obrigado. Os dois chegaram de ônibus ao local e pularam o muro para invadir o condomínio. Na garagem, perceberam que um carro tinha o vidro do motorista aberto e a chave no contato.

O menino de 10 anos assumiu o volante, enquanto o amigo ficou no banco de trás. Segundo ele, os dois deixaram o prédio sem dificuldade, mas o colega não sabia trocar as marchas do carro e logo passaram a ser perseguidos por policiais militares. Segundo ele, o amigo não respeitou a abordagem policial e efetuou dois tiros para fora.

O garoto de 11 anos afirmou que, após as batidas no ônibus e no caminhão, o amigo atirou na direção dos PMs, momento em que houve o revide. Ele foi alvejado na cabeça e morreu no local. O outro menino sofreu escoriações na face decorrentes das colisões do carro no coletivo e no caminhão. A arma calibre 38 usada pelo menino foi apreendida.

O caso foi levado ao 89.º Distrito Policial (Portal do Morumbi), mas é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que a polícia comunicou a ocorrência ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude e que o DHPP instaurou inquérito de morte decorrente de oposição à intervenção policial.

A SSP informou ainda que a Corregedoria da PM abriu inquérito administrativo e acompanha as investigações, "como é de praxe em toda ocorrência envolvendo policiais".