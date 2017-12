PM mata dois suspeitos de ataques a policiais em Sorocaba

SOROCABA - Dois suspeitos que haviam rendido um guarda civil municipal e pretendiam executá-lo foram perseguidos e mortos pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira, 13, em Sorocaba.

Os criminosos chegaram em uma moto e renderam o guarda que fazia a segurança de um posto de combustível, na zona norte, mas uma viatura da PM já havia suspeitado da dupla e seguia a moto. Houve perseguição e tiroteio e os dois suspeitos foram baleados, morrendo na hora.

Há a suspeita de que os dois homens podem estar envolvidos na execução de um policial militar, no último dia 2, em uma feira-livre na mesma região da cidade. No ano passado, um policial foi morto no mesmo posto.