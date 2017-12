PM mata dois ladrões após assalto a repórter de TV

Dois suspeitos foram mortos na noite de domingo, 11, numa suposta troca de tiros com policiais do 3º Batalhão na esquina da Avenida Miguel Stéfano com a Rua Abeylard Queirós, na Água Funda, na zona sul de São Paulo.

Sérgio Luiz de Souza Silva, de 22 anos, e Fábio Barbosa de Almeida, 28, segundo a Polícia Militar, estavam em uma moto, portavam um revólver calibre 38 e haviam assaltado, dez minutos antes, na mesma região, o jornalista Fabrício Battaglini, que trabalha como repórter no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, e parentes dele quando as vítimas conversavam na porta de casa.

Com a dupla, os policiais recuperaram objetos pessoais roubados das vítimas. Baleados no tiroteio, Sérgio e Fábio, que já tinham passagem pela polícia, foram encaminhados ao pronto-socorro do Jabaquara, onde morreram. O caso foi registrado na delegacia do Jabaquara (35ºDP).