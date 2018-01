PM mata acusado de roubo e fere 1 em SP Um homem foi morto e outro ficou ferido após tentarem assaltar um policial militar na noite de sábado. O cabo, de 44 anos, foi abordado quando estava parado no semáforo do cruzamento da Avenida Carvalho Pinto com a Rua Coronel Meirelles, na Penha, na zona leste de Sâo Paulo. Ele disse à polícia que um dos suspeitos tentou atirar, mas a arma falhou. O policial, então, desceu do carro e atirou nos dois. Anderson Márcio dos Santos, de 21 anos, morreu. Jonas Melo de Olveira, também de 21, foi hospitalizado.