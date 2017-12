PM mata a tiros dois homens em suposta tentativa de assalto na zona sul

Um PM de 39 anos matou dois homens em uma suposta tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira, 29, por volta das 22h, na Rua Itapeúna, Americanópolis, zona sul.

Policias militares foram chamados para atender a ocorrência e ao chegar ao local encontraram dois homens caídos no chão. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu os dois baleados -um não identificado de cerca de 30 anos e Douglas Rocha do Santos, de 37 anos. Ambos morreram no local.

O PM que deu os tiros disse que chegava à casa da sua ex-esposa, às 21h50, no seu Renaux Logan, quando dois homens vieram em sua direção e anunciaram o assalto. Segundo o policial, cujo nome não foi informado pela Secretaria de Segurança Pública, o homem não identificado estava armado, aproximou-se do veículo e abriu a porta do motorista. O agente teria reagiado nesse momento sacando sua arma, em desespero, de acordo com o registro feito no 98º DP (Jardim Miriam).

A polícia realizou uma perícia no local da suposta tentativa de assalto. Foram pedidos também exames nos corpos dos acusados. O veículo do PM já foi liberado após uma vistoria.