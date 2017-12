PM localiza laboratório de cocaína em favela da zona leste

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas em uma favela da Cidade Líder, zona leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 20. Em um dos barracos havia uma espécie de laboratório de produção de cocaína. Veja também: Preso taxista que entregava drogas em domicílio No local os policiais prenderam um homem, com passagem por porte de arma, e apreenderam 57 tijolos de maconha, com aproximadamente um quilo cada; 2.800 papelotes de cocaína pronta para ver vendida; e mais 50 quilos de matérias primas para a produção de coca - entre pasta base e bicarbonato de sódio; e também uma espingarda de calibre 12. Outro homem tentou correr e foi alcançado pelos policias em outro barraco. Há cerca de três meses foi localizado, na mesma favela, uma central de monitoramento por câmeras que era controlado por traficantes. O caso está sendo apresentado no 53º Distrito Policial do Parque do Carmo.