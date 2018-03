PM lista 643 locais com iluminação deficiente A pedido da Prefeitura de São Paulo, a Polícia Militar fez um levantamento e listou 643 locais que não têm iluminação pública adequada. Eles deverão ganhar novos postes nos próximos meses. Segundo o governo municipal, falta qualidade ao serviço, motivo pelo qual um desconto de R$ 70 milhões foi negociado com as empresas que cuidam da iluminação. Nova licitação pode ser feita neste ano.