PM liberta vítimas de sequestro relâmpago presas em porta-malas em SP

SÃO PAULO - Duas vítimas de um sequestro relâmpago, que estavam dentro do porta-malas de um carro, foram libertadas por policiais militares na manhã deste domingo, 5.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, por volta das 6h da manhã, durante patrulhamento de rotina, policiais desconfiaram de um veículo que trafegava em alta velocidade pela Avenida Presidente Wilson, na zona leste da capital. O carro passou a ser seguido pela ROTA.

Durante a perseguição, o veículo colidiu com outro na Avenida do Estado. Um dos ocupantes conseguiu fugir e o outro foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro. Durante vistoria no carro, policiais encontraram duas pessoas presas no porta-malas. As vítimas foram libertadas e não sofreram ferimentos durante o sequestro e nem no acidente de carro.