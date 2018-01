PM liberta reféns e recupera carga roubada na zona leste de SP

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

O motorista e o ajudante de um caminhão carregado de cobre permaneceram reféns de bandidos por cerca de oito horas em uma favela na zona leste de São Paulo nesta terça-feira, 22. Uma denúncia levou a Polícia Militar até o cativeiro. Os reféns foram resgatados sem ferimentos e carga, avaliada em R$ 100 mil, recuperada. Ninguém foi preso.

As vítimas foram abordadas por dois bandidos em um posto de gasolina na Marginal do Tietê, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, durante a tarde. Elas foram obrigadas a entrar em um carro, aparentemente um Corsa de cor escura, e levadas a um barraco na Favela Chaparral, na Penha, zona leste.

O caminhão, carregado de cobre, seguiu para a favela, dirigido por um dos criminosos, que antes quebrou o rastreador do veículo. Uma denúncia levou a PM até o local. Com a chegada dos policiais, por volta das 23 horas, os bandidos conseguiram fugir. A carga e o caminhão foram localizados dentro da favela. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial (Penha).