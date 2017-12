PM liberta quatro reféns após roubo de veículo no Guarujá

Dois homens acusados de manter quatro pessoas reféns após um roubo de veículo no Guarujá, no litoral de São Paulo, foram presos às 5h30 deste sábado, 31. Depois de uma denúncia anônima, policiais militares da 2ª Companhia do 21.º Batalhão detiveram os dois suspeitos na Rua 1 do Jardim Brasil, no bairro Morrinhos, e libertaram os reféns, que não ficaram feridos. Com os acusados, a PM apreendeu uma pistola. O caso foi registrado no Distrito Policial sede do Guarujá.