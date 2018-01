PM liberta advogada que era mantida refém no Guarujá

A Polícia Militar libertou na tarde de terça-feira, 7, uma advogada de 28 anos que era mantida refém dentro do próprio carro no Guarujá, litoral paulista. Dois homens foram presos em flagrante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a vítima foi abordada pelos bandidos quando saía de sua casa, na Vila Zilda. O pai da advogada viu a ação dos criminosos e ligou para a polícia.

Ao avistarem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir mas acabaram batendo o carro. Marcelo de Souza, de 27 anos, e Antonio Carlos Costa Junior, de 28, foram detidos. Com eles, a polícia apreendeu uma arma. A vítima não teve ferimentos. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial da cidade.