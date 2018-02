PM já tem 4 mil seguidores nas redes sociais Com nove dias de existência, os canais na internet criados pela PM para dar avisos e receber denúncias sobre as Marginais do Tietê e do Pinheiros já são seguidos por 4,3 mil internautas. "Eles têm sido usados mais para fornecer informações sobre trânsito e acidentes. Os usuários não têm postado nenhum tipo de problema, como roubo", afirmou o capitão Marcos Rogério da Cunha, da 3.ª Companhia do 2.º Batalhão de Trânsito da PM, unidade criada para atender somente as duas vias expressas.