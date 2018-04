PM irá apurar agressão a morador do Pinheirinho, em São José dos Campos

SÃO PAULO - A Polícia Militar irá apurar as agressões de um agente a um morador da área conhecida como Pinheirinho, terreno ocupado irregularmente em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O espaço é alvo de uma reintegração de posse iniciada no domingo, 22. O vídeo foi gravado no dia da desocupação por um dos moradores do acampamento e postado no 'YouTube'. Nele, o morador aparece recebendo golpes de cassetete sem motivo nenhum.

A assessoria de imprensa da PM informou que a agressão é uma "atitude isolada" e que a corporação não compactua com esse tipo de comportamento. Os nomes dos policiais militares envolvidos não foram divulgados.

Assista ao vídeo: