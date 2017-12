PM impede roubo à transportadora de cargas em Santana de Parnaíba

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Militar frustrou o roubo de uma carga de produtos eletroeletrônicos dentro de uma transportadora em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, e prendeu cinco ladrões na madrugada desta terça-feira, 26. Outros cinco criminosos conseguiram fugir após trocarem tiros com os policiais.

A quadrilha invadiu o galpão da PTS Transportes, no Jardim Isaura, por volta da 1 hora da manhã. Segundo relato do vigia à polícia, os ladrões chegaram em um caminhão Truck e jogaram o veículo em cima do portão para forçar a entrada. Três funcionários foram dominados e feitos reféns.

Uma viatura da polícia em patrulha desconfiou de três veículos estacionados em frente à transportadora, que não tinham placas de Santana de Parnaíba, e parou para averiguar. "Nesse momento, os ladrões perceberam nossa aproximação e saíram correndo", disse o cabo Kraide, da 2ª Companhia do 20º Batalhão de Policiamento Metropolitano. Na primeira leva, cinco criminosos saíram desarmados e foram detidos no local.

Alguns instantes depois, outros cinco ladrões saíram atirando e houve revide, mas o grupo conseguiu escapar. Na fuga, deixaram pelo caminho uma pistola calibre 380 e um pente de pistola 9mm. Além das armas, a polícia apreendeu um equipamento para bloquear sinais de celular conhecido como "capetinha".

Nada foi roubado da transportadora e ninguém se feriu, segundo a polícia. Os detidos, entre eles Deny Jefferson Próspero da Silva, 42 anos, Mario Sergio Jacaúna, 36, e Marcio Carlos Rufino, 26, foram encaminhados à Delegacia Central de Santana de Parnaíba.