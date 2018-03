PM frusta roubo de caixa eletrônico na Unicamp

Um carro roubado com duas bananas de dinamite e um pé de cabra dentro foi abandonado na madrugada desta sexta-feira, 12, dentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), após uma tentativa frustrada de assalto a um dos caixas eletrônicos do câmpus 1, em Barão Geraldo, Campinas. Por volta da 0h30, a segurança privada da Unicamp identificou pelas câmeras de monitoramento a movimentação dos assaltantes em duas motos e no veículo perto do banco Itaú, que fica próximo do Instituto de Geociência. Perto dali, funcionam também um caixa do banco Santander e a reitoria da universidade.

Os seguranças acionaram a Polícia Militar e os criminosos fugiram nas motos, abandonando o carro. Segundo a PM, o veículo, um Fiat Punto, foi roubado no dia 9, em Campinas. Por volta das 6h, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM retirou as dinamites do carro.

O diretor de vigilância da Unicamp, José Guimarães, informou, por meio da assessoria de imprensa, que essa é a segunda tentativa de assalto aos caixas eletrônicos frustrada pelo sistema de câmeras. Na quinta-feira da semana passada, houve outra tentativa de roubo no mesmo local.

As 247 câmeras fixas e 15 móveis espalhadas pelo câmpus 1, em Campinas, começaram a ser instaladas em 2011 para coibir, principalmente, furtos e roubos.