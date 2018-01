PM frustra ataque a banco e prende suspeitos em Pinheiros

SÃO PAULO - Três homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de tentar roubar uma agência do Banco do Brasil, em Pinheiros, na zona oeste, na manhã deste domingo, 21. Segundo a PM, funcionários da agência perceberam pelas câmeras de segurança uma movimentação suspeita de homens dentro do banco e chamaram a polícia.

PMs chegaram no local e constataram que o miolo da fechadura, em uma porta que dá acesso à parte de trás dos caixas eletrônicos, havia sido trocado. O alarame também estava desativado.

De acordo com os policiais, o grupo pretendia roubar a agência nesta noite. O caso foi levado para o 14º Distrito Policial (Pinheiros).