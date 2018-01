PM flagra 3 jovens de 15 anos em carro roubado Três adolescentes de 15 anos foram detidos na noite de sábado após bater um Meriva roubado em Jardim Prainha, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, desconfiados da pouca idade do motorista, os policiais pediram que ele parasse. Os jovens tentaram fugir e colidiram com um muro. Os três ainda tentaram escapar a pé, mas foram detidos e levados para o 85.º DP. A dona do carro reconheceu dois adolescentes, que foram encaminhados para a Vara da Infância e da Juventude. O terceiro foi liberado.