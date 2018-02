PM fica ferido durante perseguição na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO- Um policial militar ficou ferido durante uma perseguição a um carro na tarde desta terça-feira, 2, no Jardim Joamar, zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o PM considerou a atitude do motorista suspeita e tentou pará-lo, mas o homem fugiu.

O policial caiu da moto que dirigia, sofreu lesões na perna e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve troca de tiros. O veículo do suspeito foi encontrado abandonado e não possuía ocorrência de roubo registrada para sua placa.