PM fecha Ponte do Limão após denúncia de bomba

Pista do sentido bairro da Ponte do Limão está interditada por ameaça de bomba. Foto: Marco Aurélio/AE

A Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, está interditada por causa de uma ameaça de bomba. Por volta das 11h20 desta quinta-feira, 27, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar chegaram ao local para analisar se o artefato é explosivo.

De acordo com testemunha, dois homens colocaram uma possível granada ao lado da pista sentido bairro da ponte e fugiram. A testemunha avisou os trabalhadores que realizam obras na ponte sobre uma possível bomba.

A CET e a PM foram acionadas. As alças de acesso da Marginal do Tiete para a ponte e a pista sentido bairro foram interditadas. Os policiais do Gate se preparam para a aproximação até o local onde está a possível granada.

Por causa da interdição, os carros que seguem em direção ao bairro estão passando por uma das pistas do sentido centro. Com isso, o trânsito está complicado no local. O motorista pode optar pelas pontes Casa Verde e Júlio de Mesquita Neto.

Texto ampliado às 11h54 para acréscimo de informações.