PM fecha desmanche de carros e prende cinco em Suzano

SÃO PAULO - A Polícia Militar fechou na quarta-feira, 22, um desmanche de carros roubados em Suzano, na Grande São Paulo. Cinco homens foram presos em flagrante no momento em que cortavam um carro de luxo roubado no início do mês.

O local foi descoberto enquanto os policiais faziam patrulha de rotina na região. No desmanche, foram encontrados equipamento para cortar carro, além de 40 portas de veículos, 21 rodas, aparelhos telefônicos. O grupo vendia as peças dos automóveis para oficinas da região. A polícia investiga se o bando também tinha participação no roubo dos carros.