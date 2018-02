PM faz rondas na passarela de Congonhas

O reforço no policiamento ocorre desde quarta-feira, das 6h às 22h, e está dividido em dois turnos. Os PMs ainda se comunicam com a viatura que faz ronda no entorno do aeroporto. Segundo os policiais, nenhuma ocorrência foi registrada ontem e sete pessoas foram revistadas. "Mas estavam com documentos e não tinham armas", contou um dos policiais, que pediu para não ser identificado.

Desde o início do ano, foram registrados 15 assaltos. Para evitar roubos, os pedestres andam rápido e em grupo. "Quando vejo alguém parado na passarela, nem subo", disse o agente de viagens Marcos Ferreira, de 30.