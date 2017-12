PM faz reintegração de posse no centro de São Paulo

SÃO PAULO - A Polícia Militar realiza na manhã desta terça-feira, 20, uma reintegração de posse no centro de São Paulo em um imóvel com ao menos 90 famílias. Segundo informações da PM, a retirada é pacífica, mas continuam as negociações.

A ocupação fica na Rua Florêncio, números 48 e 54. As famílias estariam no local desde 2006. Não foi informada pela PM qual foi a ordem judicial para a remoção das pessoas.