PM faz operação para fiscalizar caminhões nas Marginais nesta quinta

SÃO PAULO - A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira, 12, uma operação de fiscalização de caminhões na Marginal do Tietê e na Marginal do Pinheiros. O objetivo é combater tráfico de drogas, roubo de cargas, transporte de veículos irregulares, além de tentar prevenir de acidentes de trânsito na capital paulista.

A operação começou no início da manhã, por volta das 5h, em quatro pontos simultâneos das Marginais, e vai ter dez horas de duração. O trabalho conta com a ajuda de oito cães farejadores da PM, que atuam na busca por drogas escondidas nos caminhões. O 2º Batalhão de Polícia de Trânsito e o 3º Batalhão de Polícia de Choque também participam da ação.

Segundo a PM, a maioria das autuações no ano passado foi por irregularidade de placas dos caminhões, que corresponderam a 47% das infrações constatadas durante as operações. Cerca de 180 mil caminhões circulam diariamente pelas Marginais e estão envolvidos em 33% dos acidentes com vítimas fatais, diz a corporação.