PM faz blitze da lei seca em SP após jogo do Brasil na Copa

SÃO PAULO - Policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) iniciaram às 17h30 desta segunda-feira, 28, mais uma Operação Direção Segura Viva Brasil, desenvolvida após os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Serão oito equipes em 24 blitze, distribuídas em todas as regiões da capital. Entre os pontos onde os motoristas serão submetidos ao teste do bafômetro estão as seguintes vias: Avenida São João, no centro da cidade, Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, e Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na zona sul.

Desde o começo da Copa do Mundo, mais de 1.800 motoristas foram abordados nas operações de fiscalização da lei seca. No total, 12 pessoas foram presas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante - quando a concentração de álcool por litro de sangue é igual ou superior a seis decigramas.