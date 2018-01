PM faz apreensão na zona sul de São Paulo

Policiais militares apreenderam drogas, munições de fuzil e uma banana de dinamite na noite desta segunda-feira, na Vila Joaniza, na zona sul de São Paulo. Durante um patrulhamento pela Rua Henrique Guilherme Nicolini, os PMs da Força Tática do 22º Batalhão desconfiaram da atitude de dois homens, que ao perceberem que seriam abordados, correram para a favela do Jardim São Jorge. Já dentro da favela, os dois suspeitos entraram em um barraco e conseguiram fugir pelos fundos. Dentro do barraco, os policiais localizaram 115 tijolos de maconha, aproximadamente dois quilos de cocaína, um tijolo de pasta base de cocaína, 38 munições de fuzil e uma banana de dinamite. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no 80º Distrito Policial (Vila Joaniza).