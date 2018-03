PM faz a escolta e investigação cabe à Polícia Civil

Publicada em 1º de setembro do ano passado, a norma determina que o apoio deve ser feito em transferências e transporte de presos para atendimentos médicos e audiências. Com a resolução, a secretaria buscou deixar os policiais civis com mais tempo para se concentrar em investigações, sobretudo em cidades do interior paulista.

No mês passado, para afastar possíveis dúvidas, nova resolução da secretaria definiu que cabe à Polícia Civil apenas a escolta de pessoas presas em flagrante ou capturadas.