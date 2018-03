PM fará registro de BOs em todo Estado de SP

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou na manhã desta quarta-feira, 23, que a Polícia Militar passará a registrar boletins de ocorrência em todo o Estado. O serviço, que visa descongestionar os distritos policiais, será implantado de forma gradativa até o final de agosto.

A 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), localizada no bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital, registra BOs há mais de um mês. A partir de hoje, outras sete unidades da PM na região vão registrar ocorrências - além das 12 unidades policiais civis existentes.

Uma pesquisa de opinião com 30 vítimas que compareceram às unidades da PM para registrar o BO aponta que o tempo de duração para o registro da ocorrência foi classificado como ótimo por 19 pessoas e como bom pelas outras 11. Questionadas sobre o atendimento, 22 qualificaram como ótimo e as outras oito, como bom. A PM elaborou 41 boletins de ocorrência em 30 dias.

Até setembro, as Bases Comunitárias Móveis (BCMs) da PM também registrarão BOs e, até o final do ano, as viaturas que estiverem em locais distantes dessas bases também poderão registrar ocorrências.