PM explode suposta bomba deixada em frente a delegacia de Barueri

SÃO PAULO - Uma ameaça de bomba ocorrida na noite de domingo, 23, em frente a uma delegacia de Barueri, na Grande São Paulo, mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar (PM), durante toda a madrugada desta segunda-feira, 24. Os policiais explodiram o artefato e constataram não ser material explosivo.

A PM recebeu um chamado às 23h30 de ontem segundo o qual haveria um objeto parecido com uma bomba na rua de acesso ao 1º Distrito Policial de Barueri, que também funciona como delegacia do idoso e estava fechado. No local, os policiais ouviram relatos de testemunhas que viram um carro Audi preto chegar pela Avenida do Exército Brasileiro, onde fica o DP, seus ocupantes deixarem o artefato e irem embora.

Parte da avenida foi bloqueada e o Gate acionado. Após explodir a suposta bomba, constataram o alarme falso.