PM exibe carros batidos em ação contra acidente A Polícia Militar vai exibir quatro carros destruídos por acidentes na Marginal do Tietê a partir de hoje. A ação é parte de uma campanha para prevenir acidentes de trânsito. A estratégia "chocar para conscientizar" terá também filmes curtos com cenas impactantes que serão exibidos na TV aberta. A campanha inclui lições sobre trânsito no site www.polmil.sp.gov.br.