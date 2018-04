PM estoura ponto de distribuição de drogas na zona oeste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão estouraram, por volta das 3 horas desta madrugada de terça-feira, 24, um casa utilizada por criminosos como ponto de distribuição de drogas, no Jardim São Jorge, próximo ao quilômetro 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste da capital.

Ao receberem uma denúncia anônima, os policiais foram até o endereço e localizaram a casa, na Rua Juliante Vigna, na Favela do Balão. Havia pelo menos dois homens dentro do imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram e fugiram pelo telhado das casas vizinhas.

Dentro da residência denunciada foram apreendidos um quilo de cocaína, distribuído em cerca de 1.000 cápsulas plásticas; um quilo de maconha, em trouxinhas, 800 gramas de crack, em pedras, R$ 3.200,00, em notas, um caderno com anotações sobre a movimentação do tráfico, um videogame e outros objetos, supostamente adquiridos como forma de pagamento da droga.

O caso foi encaminhado para o plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.