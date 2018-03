PM estoura jogatina na zona norte de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um bingo eletrônico, que funcionava numa residência térrea na rua Inglesa, na Parada Inglesa, zona norte da capital paulista, foi estourado, por volta das 19h30 de segunda-feira, 21, por policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão.

Na residência, os policiais apreenderam 30 máquinas de videobingo e detiveram sete clientes e um casal de funcionários. Todos foram levados para o 73º Distrito Policial, do Jaçanã, onde só permaneceriam presos os que estivessem devendo algo para a justiça. Não havia drogas nem armas dentro da casa segundo a polícia. O valor contido dentro das máquinas será contabilizado durante a perícia.

Segundo os policiais, a jogatina funcionava no local há pelo menos quatro meses. Há cinco dias, os mesmos policiais, após uma denúncia anônima, foram até a residência, mas, como há circuito interno de TV, os ocupantes da casa perceberam a aproximação dos policiais e apagaram as luzes.

"Já era depois da meia-noite. Resolvemos então vasculhar o lixo em frente e vimos que havia muitos copos de café e bitucas de cigarro. Com certeza não se tratava de clínica ou asilo. A casa é muito bem fechada, com cerca elétrica e câmeras escondidas na caixinha dos Correios", relatou o soldado Alexsander.

Na noite de ontem, 21, os mesmos policiais, em patrulhamento, conseguiram entrar na residência aproveitando a abertura do portão do estacionamento para o veículo de mais um cliente. "Eles ainda apagaram as luzes ao nos verem, mas arrombamos a porta e flagramos o grupo", completou o soldado.