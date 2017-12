PM estoura desmanche e ponto de distribuição de drogas em Diadema

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Militar estourou um ponto de distribuição de drogas que também funcionava como desmanche na madrugada desta sexta-feira, 9, por volta das 3 horas, em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Quatro homens foram presos.

Uma denúncia anônima levou os policiais até um suposto desmanche de veículos na Passagem Bandeirante Diogo Fernandes, Vila Alice, segundo a polícia. Com a chegada da viatura, três homens que estavam desmontando um Gol fugiram para dentro de uma casa.

A polícia os perseguiu e encontrou dentro da residência um quarto homem, além de sete pedras grandes de crack, 2.130 pedras pequenas e 343 pinos com a mesma droga. Também havia no local 1.336 pinos com cocaína e uma pistola calibre 380.

Dentro da casa os policiais encontraram um segundo carro, montado com peças do Gol que estava sendo desmanchado. O caso foi encaminhado ao 3º DP da cidade.