PM estoura centro de distribuição de drogas em favela na zona norte de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma central de distribuição de drogas foi estourada por policiais militares do 5º Batalhão no início da madrugada desta quinta-feira, 27, no interior da Favela Marcondes, cujo um dos acessos é feito pela Rua Felipe Camarão, na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

No local os PMs apreenderam 4 mil cápsulas plásticas contendo cocaína, 500 trouxinhas de maconha, 2 mil pedras de crack, dois tabletes de pasta-base de cocaína, dois tabletes de maconha, material para processo, embalagem e pesagem da droga e anotações da movimentação do tráfico.

Um traficante foi preso, encaminhado para o 9º Distrito Policial, do Carandiru, e autuado em flagrante.