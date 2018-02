PM estoura central de CDs piratas no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Uma central de CDs piratas foi estourada, por volta das 2h45 desta quarta-feira, 13, por policiais militares da 3ª Companhia do 13º Batalhão, nos fundos da residência número 127 da Rua Benedita Sá Barbosa, na Luz, região central da capital paulista.

Estranhando a movimentação na edícula, testemunhas acionaram a PM, que, ao chegar no local, encontrou o portão da residência aberto. O dono da casa, que mora no primeiro e segundo andares do sobrado, disse aos policiais que apenas alugava o quarto nos fundos e não sabia o que se passava no local.

Dentro do cômodo, os policiais detiveram dois dos responsáveis pela pirataria e apreenderam cerca de 110 gravadores, sendo 10 matrizes, além de 9.900 CDs em branco e quase 10 mil gravados. A dupla detida, até as 4h30 desta manhã de quarta-feira, não havia fornecido mais dados para os policiais. Não se sabe ainda se o material pirateado era distribuído apenas na região central da cidade nem há quanto tempo o esquema criminoso funcionava nos fundos do imóvel.

O caso foi encaminhado para o 8º Distrito Policial, do Brás/Belém, cujo delegado iria liberar o dono da casa por entender que ele não tem ligação com a pirataria. Um dos detidos foi identificado como Edson e ambos seriam autuados por violação de direito autoral.