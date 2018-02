PM estoura bingos no Itaim e em Guarulhos

A Polícia Militar estourou dois bingos clandestinos na madrugada de ontem: no Itaim-Bibi, zona sul da capital, e no centro de Guarulhos. Foram apreendidos 57 videobingos. Vinte pessoas, entre elas um policial civil, foram detidas. O policial civil estava no bingo de Guarulhos, nos fundos de um salão de beleza na Rua Suplicy - PMs chegaram ao local após denúncia anônima. É o 3.º caso em menos de um mês na Grande São Paulo.