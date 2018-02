PM estoura bingos clandestinos em São Paulo e Guarulhos

SÃO PAULO - A Polícia Militar estourou dois bingos clandestinos na madrugada desta quarta-feira, 17, na zona sul da capital e no centro de Guarulhos, e apreendeu um total de 57 máquinas de videobingo. Vinte pessoas, entre as quais um policial civil, foram detidas e encaminhadas para delegacias.

O policial civil estava no bingo de Guarulhos, instalado nos fundos de um salão de beleza na Rua Suplicy e protegido por quatro câmeras de segurança. Policiais militares do 15º Batalhão Metropolitano chegaram ao local após uma denúncia anônima e, como nenhum dos presentes se manifestou, tiveram que pular o muro e arrombar a porta.

Dentro do estabelecimento havia 22 máquinas e oito pessoas, sendo que uma delas portava RS 1.700 em dinheiro, quantia que os policiais acreditam ter sido retirada das máquinas minutos antes do flagrante. Todos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial da cidade.

Itaim Bibi. Outra denúncia levou policiais militares do 23º Batalhão Metropolitano a um bingo na Rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. No local funcionavam 35 máquinas de videobingo e 12 pessoas foram detidas e encaminhadas ao 15º Distrito Policial, no mesmo bairro.