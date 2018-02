PM estoura bingo que seria de oficiais da corporação em SP

SÃO PAULO - Um bingo que rendia diariamente cerca de R$ 6 mil aos seus donos e dava prêmios diários de R$ 1 mil para os apostadores foi estourado por policiais militares na madrugada desta quarta-feira, 17, na região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, e pode estar sob o controle de oficiais de alto escalão da Polícia Militar.

Após denúncia anônima, PMs da 3ª Companhia do 27º Batalhão foram até o imóvel, um sobrado, localizado na Avenida Professor Papini. Afastados do portão de ferro que dava acesso ao interior da casa, os policiais esperaram pela chegada de um cliente e a abertura do portão para entrar no local.

Duas câmeras de segurança foram instaladas na frente do imóvel; uma microcâmera, fixada na porta e imperceptível para quem chega, identificava a pessoa que esperasse pela liberação da entrada. Ao terem acesso à jogatina, os policiais encontraram no local 85 máquinas de videobingo, três clientes e dois funcionários, além de R$ 200 e uma caderneta com anotações sobre a movimentação financeira do bingo.

A reportagem do estadão.com.br apurou que pelo menos três oficiais da corporação controlariam não apenas este bingo, mas outros na mesma região. Os dados da jogatina estourada nesta quarta-feira foram encaminhados para o plantão do 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.

Atualizada às 8h45