PM estoura bingo na Liberdade

Policiais militares da 4ª Companhia do 11º Batalhão estouraram, por volta das 22h30 desta sexta-feira, 13, um bingo clandestino montado no térreo de um imóvel de dois andares na altura do nº 73 da Rua Barão de Iguape, no bairro da Liberdade, região central da capital paulista.

Essa não foi a primeira vez que a PM se deslocou até o prédio. Há cerca de uma semana, os PMs foram até o imóvel depois de uma denúncia anônima, mas não conseguiram passar pelo portão de aço que dá acesso aos dois salões. Com duas câmeras instaladas fachada do imóvel, os funcionários do bingo monitoravam o movimento em frente ao prédio.

Mas sexta-feira, por um descuido, uma das pessoas que estavam no bingo abriu o portão e foi surpreendida pelos policiais. Lá dentro, foram apreendidas 52 máquinas caça-níqueis. Segundo o tenente De Pieri, comandante do patrulhamento noturno do 11º Batalhão, não foram encontrados dinheiro, armas nem drogas no bingo.

"Calculamos que havia mais de quarenta pessoas lá dentro quando nós chegamos. O dono e quatro funcionários foram indiciados por contravenção e jogos de azar." , disse o tenente. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, da Sé. Após serem ouvidos, os cinco acusados foram liberados para responder em liberdade.