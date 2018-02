PM estoura bingo montado em sobreloja de padaria na zona sul de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima sobre sequestro levou a Polícia Militar a estourar, às 20 horas de sexta-feira, 29, um bingo instalado em vários cômodos da sobreloja de uma padaria na esquina da Rua Professor Guilherme Belfort Sabino com a Rua Marechal Taumaturgo de Azevedo, no Campo Grande, zona sul de São Paulo.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram máquinas de videobingo e clientes espalhados por todos os cômodos. Foram apreendidas 77 máquinas e detidas, para averiguação, 57 pessoas, entre clientes e funcionários. O caso foi registrado no 99º Distrito Policial, do Campo Grande.