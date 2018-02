PM estoura bingo em dia de inauguração no Tatuapé, zona leste de SP

SÃO PAULO - Dois funcionários e 20 clientes foram detidos e 43 máquinas de videobingo localizadas, no início da madrugada deste sábado, 9, por PMs da 1ª Companhia do 8º Batalhão, durante a inauguração de um bingo, montado no imóvel localizado na esquina entre as ruas Torrinha e Azevedo Soares, na Vila Gomes Cardim, região do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. As 22 pessoas foram encaminhadas para o 30º Distrito Policial, do Tatuapé, e seriam fichadas pela polícia. Só deveriam ficar presos aqueles que devem algo à justiça. A Polícia Militar não soube informar sobre apreensão de drogas ou armas no interior da jogatina.