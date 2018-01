PM estoura baile funk repleto de adolescentes em SBC

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Policiais militares da 1ª Companhia do 6º Batalhão estouraram, por volta das 3h30 deste sábado, 28, um baile funk frequentado por dezenas de menores na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC.

No imóvel, localizado na altura do nº 437 da Avenida General Barreto de Menezes, na Vila Silvina, os policiais encontraram muita bebida alcoólica e várias máquinas caça-níqueis. O local será periciado na tentativa dos policiais tentarem localizar drogas ou armas.

O caso será registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo.