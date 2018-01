PM espera 2,3 milhões de pessoas no Reveillon da Paulista

A Polícia Militar espera a presença de 2,3 milhões de participantes no Reveillon da Paulista na noite desta quarta-feira. A segurança será feita por mil policiais militares, que utilizarão 69 viaturas, 47 motocicletas e mais dez bases comunitárias móveis. Haverá também a participação de policiais civis e de guardas civis metropolitanos, totalizando 2.500 homens. Na área de saúde haverá três ambulâncias UTI, com seis médicos e ainda 18 ambulâncias de remoção, além de uma tenda com dez leitos para atendimentos de emergência. O monitoramento do público será feito através de dez câmeras distribuídas estrategicamente ao longo da Avenida Paulista. O posto de Comando Operacional será instalado no casarão que fica no n.º 1.919 da avenida.