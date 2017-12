PM entra em confronto com sem-teto próximo a Aeroporto de Cumbica

Atualizado às 14h40

SÃO PAULO - Policiais Militares e sem-teto entraram em confronto na manhã desta terça-feira, 10, durante uma reintegração de posse em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os moradores tentaram impedir a entrada dos policiais no terreno, próximo ao Aeroporto de Cumbica, armando barricadas com colchões, pneus e pedaços de madeira em chamas para interditar ruas de acesso, além de incendiar alguns barracos e atirar pedras contra os oficiais. Para dispersar o grupo, a PM usou balas de borracha e bombas de efeito moral.

A reintegração de posse foi solicitada à Justiça pelo proprietário do terreno, localizado na Estrada do Elenco, região do Parque Primavera, após não ter chegado a um acordo com os moradores pela venda da área. Para cumprir a ordem, os policiais militares chegaram à área invadida por volta das 6h50. O Corpo de Bombeiros também precisou ser acionado para controlar o fogo em barracos e nas barricadas. Tratores foram usados para remover as moradias.

No início da madrugada, um grupo com cerca de 50 sem-teto, segundo a Polícia Militar, protestou no saguão do Terminal 1 do Aeroporto de Cumbica contra a ordem de despejo das famílias. Por volta da 0h30, os manifestantes exibiam cartazes e gritavam palavras de ordem. O ato seguiu pacífico e não interferiu no funcionamento do aeroporto, diz a concessionária GRU Airport.