PM encontra grupo perdido após 75 horas Depois de 75 horas na mata, sete pessoas que estavam perdidas na Serra do Mar em uma trilha que liga Mogi das Cruzes a Bertioga foram encontradas por um helicóptero da Polícia Militar às 14h10 de ontem. O grupo estava a cerca de um quilômetro da base montada pelos bombeiros em Mogi das Cruzes. Ninguém estava ferido, mas todos estavam com fome e frio. Três mulheres foram resgatados de helicóptero. As outras quatro pessoas (três homens e uma mulher) voltaram andando, com bombeiros.