PM encontra corpo em mala na zona norte

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma mala na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a mala estava na Rua Doutor Paulo Meireles, em Lauzane Paulista, bairro do distrito do Mandaqui. O corpo foi encontrado por volta de 4 horas de ontem, após policiais militares receberem uma denúncia. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado no 13.° Distrito Policial como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil. A vítima ainda não foi identificada.