PM encontra 500 quilos de maconha com adolescente na Bela Vista

SÃO PAULO - Uma suspeita de assalto a residência levou a Polícia Militar a estourar um ponto de preparação e venda de drogas no Morro dos Ingleses, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo, por volta das 4h30 desta terça-feira. Foram encontrados 500 quilos de maconha e uma quantidade não especificada de cocaína com um adolescente, guardados dentro do quarto de uma pensão.

Os policiais foram ao local após uma denúncia. Ao chegarem na Rua dos Ingleses viram o jovem deixando uma pensão, mesmo imóvel indicado pela testemunha que ligou para a polícia. O rapaz foi abordado ao entrar um em Fiat Fiorino, veículo que os agentes descobriram ser roubado - estava com placas de outro carro idêntico, ou seja, era um "dublê".

O adolescente então levou os policiais até o quarto da pensão onde foram encontrados a droga, material usado para embalar a entorpecentes, balanças digitais, facões e dinheiro. O menor disse que a droga não é dele e que apenas a guardava no local.

O material apreendido foi levado para a sede do Departamento Estadual de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), no Bom Retiro. Segundo a Polícia Militar, a droga seria distribuída em pontos de revenda espalhados pelo centro da cidade. O adolescente deve ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.