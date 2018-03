PM é suspeito de desviar dinheiro de roubo Um subtenente da PM do Rio é acusado de ter desviado o dinheiro do assalto a um restaurante na Tijuca, zona norte, em agosto. Ronaldo César Neves, PM há 20 anos, foi flagrado por um cinegrafista amador pegando uma mochila com R$ 18 mil de um dos criminosos baleados pela polícia. A PM e a Polícia Civil investigam o caso e Neves pode ser expulso.